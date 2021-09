Helfer wird attackiert : Unbekannte treten 55-Jährigen in Bonn die Treppe herunter

Unbekannte treten 55-Jährigen in Bonn die Treppe herunter

Bonn Am Samstag haben zwei bisher unbekannte Männer einen 55-Jährigen in Bonn schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Vorfall machen können. Das Opfer wollte eigentlich nur einen Streit schlichten.

In Bonn haben am Samstagabend zwei junge Männer gegen 21.50 Uhr im Bereich der Haltestelle Uni/Markt einen 55 Jahre alten Mann schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Aufgangs zum Kaiserplatz mit einem weiteren Mann gestritten haben.