Vandalismus an Bonner Kirche : Unbekannte werfen Fenster von Sankt Elisabeth ein

Sachbeschädigung: Die Löcher in den Fenstern von Sankt Elisabeth sind deutlich zu sehen. Foto: Benjamin Westhoff

Südstadt Seit Monaten treffen sich Jugendliche abends vor Sankt Elisabeth in Bonn. Nicht immer leise, aber friedlich. Nun haben Unbekannte Kirchenfenster eingeworfen. Und morgens muss der Küster oft unappetitlichen Müll aufsammeln.

So wie der Alte Zoll und der Hofgarten hat sich auch der kleine städtische Park vor der Kirche Sankt Elisabeth zu einem Treffpunkt entwickelt. Mehrfach in der Woche treffen sich dort Jugendliche im Alter ab etwa 16 Jahren. Bislang verliefen die Partys immer friedlich, auch wenn es abends spät manchmal zu laut wurde. Nun aber bekommt die Sache eine andere Dimension: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag und Samstag drei Steine durch eine Scheibe in das Gotteshaus geworfen.

Die Löcher sind von außen gut erkennbar. Von innen am Tage auch, denn die Pfarrei setzt auf eine offene Kirche, die jeder fürs Gebet oder den Besuch nutzen kann: Die Türen an der Bernard-Custodis-Straße stehen offen. Als Küster Thadäus Rogalski nun morgens die drei Klumpen fand, handelte Pfarrer Georg Pützer sofort und brachte die Sachbeschädigung direkt zur Anzeige. Das bestätigt auch die Polizei gegenüber dem GA. „Wir haben am Samstagabend einen Streifenwagen vorbeigeschickt, da aber nichts festgestellt“, sagt Sprecher Simon Rott.

„Seit der Corona-Lockerung ist der Platz ein beliebter Treffpunkt für Leute, die da Musik hören und sich unterhalten“, sagt Michael Forst vom Kirchenvorstand. Das sei den ganzen Sommer über so gegangen. „Das ist eigentlich kein Problem, aber eine Frage, wie lange das geht und wie laut.“ Er habe auch schon mal das Ordnungsamt angerufen. Da die aber viel zu tun haben, seien die jungen Leute oft schon weg, wenn nachts eine Streife vorbeikommt. Sind sie aber noch da, ermahne man sie, die Musik leiser zu machen. Kaum sind die Kontrolleure weg, „wird wieder laut gemacht“, so Forst.

Die Gemeinde finde es grundsätzlich gut, wenn vor Sankt Elisabeth Leben herrscht. Pützer hat auch nichts dagegen, wenn sich die Jugendlichen bei schlechterem Wetter mal auf die Treppenstufen setzen, wo die Torbögen Schutz bieten.

Die andere Seite der Medaille erlebt indes Küster Rogalski: Er muss morgens – drei- bis viermal die Woche, Scherben wegfegen und leere Essenskartons aufsammeln. Ekliger wird es, wenn nun auch schon Spritzen und Kondome liegenbleiben. „Links neben Kirche ist der Spielplatz. Das ist dann nicht so toll, wenn die Kinder da spielen“, sagt Forst.

Foto: Michael Forst

Der Kirchenvorstand will einen Brief an die Stadt schreiben

Er hatte von den Steinwürfen am Sonntag bei Firmfeier erfahren. Außerdem, dass Unbekannte versucht haben, in den Kircheneingängen Steine rauszubrechen. Der Kirchenvorstand will das Problem nun auf seiner Sitzung Ende Oktober besprechen und einen Brief an die Stadt schreiben. Polizeispräsident Frank Hoever hat schon Schützenhilfe zugesagt und will künftig dafür sorgen, dass die Elisabethkirche in die abendlichen Streifenfahrten integriert wird.