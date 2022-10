Versuchter Raub in Dransdorf : Unbekannter bedroht 19-Jährigen mit Messer

Ein Unbekannter soll in der Nacht einen 19-Jährigen bedroht haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Bonn In der Nacht auf Mittwoch hat ein Unbekannter in Bonn einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht, um ihn auszurauben. Der junge Mann schlug den Unbekannten in die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.



In Bonn-Dransdorf hat in der Nacht auf Mittwoch gegen drei Uhr ein bisher unbekannter Täter versucht, einen 19 Jahre alten Mann auszurauben. Wie die Polizei Bonn mitteilte, soll der 19-Jährige auf der Siemensstraße in Höhe der Bushaltestelle Hans-Sachs-Straße unterwegs gewesen sein, als ein unbekannter Mann mit einem Messer hinter einer Werbetafel hervortrat.

Der Unbekannte soll den 19-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihn dazu aufgefordert haben sein Portemonaie oder sein Handy herauszugeben. Der 19-Jährige weigerte sich und schlug stattdessen mit der Faust auf den Unbekannten ein. Dieser lief daraufhin über die Siemensstraße in Richtung Dransdorf davon.

Der 19-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht und erlitt einen Schnitt im Gesicht, welcher im Krankenhaus behandelt wurde. Die Polizei führte in der Nacht eine Nahbereichsfahndung durch, die jedoch erfolglos blieb.

Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 28 Jahren alt sein. Er soll eine schlanke Statur und eine Lücke in einer Augenbraue haben. Zudem soll er zur Tatzeit einen dunklen Pullover mit aufgezogener Kapuze, eine schwarze Bomberjacke, eine blaue, medizinische Maske, sowie dunkle Schuhe und eine dunkle Hose getragen haben.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)