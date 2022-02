Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter bricht in Café in Bonner Südstadt ein

In der Nacht zu Samstag ist ein Unbekannter in ein Café in der Bonner Südstadt eingebrochen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn In der Nacht zu Samstag ist ein Unbekannter in ein Café auf der Fritz-Tilmann-Straße in der Bonner Südtstadt eingebochen. Dabei zerschlug er eine Fensterscheibe. Die Polizei bittet um Hinweise.



Von Christine Bähr

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Samstag in ein Café auf der Fritz-Tilmann-Straße in der Bonner Südstadt eingebrochen. Wie die Polizei am Montag angab, hatte er sich mit dem Einschlagen einer Fensterscheibe, welche zur Dyroffstraße hin ausgerichtet ist, Zugang in den Geschäftsraum des Cafés verschafft. Dabei machte der unbekannte Täter einen Anwohner auf sich aufmerksam.