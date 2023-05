Kölnstraße in Bonn Unbekannter entwendet nach Einbruch in Handyladen mehrere Smartphones

Ein unbekannter Mann ist am Freitagmorgen in einen Handyladen auf der Kölnstraße in Bonn eingebrochen. Gegen 5 Uhr schlug der Täter die Schaufensterscheibe des Ladens ein, wie die Polizei berichtet. Er entwendete nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere Smartphones und flüchtete dann in Richtung Rhein. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Einsatzleitstelle.