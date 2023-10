Zeugen gesucht Unbekannter Mann raubt Frau in der Bonner Südstadt aus

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht auf Sonntag eine junge Frau in der Bonner Südstadt ausgeraubt. Die 19-Jährige soll gegen 4.50 Uhr auf der Argelanderstraße unterwegs gewesen sein, als der Mann sie in Höhe der Hausnummer 27 angriff, teilte die Polizei mit.