Überfall in der Nordstadt : Räuber bedroht Angestellte von Bäckereifiliale mit Messer

Bonn Am Samstagmittag hat ein unbekannter Mann eine Bäckereifiliale in der Bonner Nordstadt überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Samstag mit einem Messer eine Bäckereifiliale in der Bonner Nordstadt überfallen. Wie die Polizei am Montag erklärte, betrat er gegen 13 Uhr den Verkaufsraum auf der Vorgebirgsstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit einer kleineren Summe verließ er danach die Filiale und fuhr auf einem Fahrrad in Richtung der Bornheimer Straße davon.