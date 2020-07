Kontrollen in Bonn und Beuel : Polizei: Aggressive Grundstimmung am Rheinufer

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren auch am Samstag am Rheinufer die Einhaltung der Corona-Regeln.

Bonn Die Polizei und das Ordnungsamt haben am Wochenende erneut am Rheinufer kontrolliert. Die Einsatzkräfte sprachen von einer teils aggressiven Stimmung und stellten dutzende Platzverweise aus.

Am dritten Wochenende in Folge haben Polizei und Ordnungsamt am Freitag und Samstag mit Großeinsätzen versucht, entlang der Rheinpromenaden in Bonn und Beuel für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Die verstärkten Kontrollen waren angekündigt, dennoch gab es für die Sicherheitskräfte alle Hände voll zu tun. Die Polizei sprach am Wochenende explizit von einer “aggressive Grundstimmung unter den vielfach alkoholisierten Personen“.

Mehr als 70 Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt zeigten in der Nacht zu Samstag am Rhein Präsenz. Besonders in ihrem Fokus: Der Uferabschnitt nahe der Kennedybrücke, wo Polizisten zuletzt bei ihrer Arbeit behindert und attackiert worden waren. Dort sind bei schönem Wetter und besonders am Wochenende Jugendliche und Heranwachsende unterwegs, die dort bis in die Nachtstunden lautstark feiern. Anwohner klagen über Lärm, Belästigungen und Verschmutzungen.

Die Einsatzbilanz der Polizei bis Samstag, 2.30 Uhr: Mehr als 100 Personenkontrollen und Platzverweise gegen insgesamt 22 Personen, die die Ordnungshüter aufgrund ihres Verhaltens nicht mehr vor Ort dulden wollten. Am Fritz-Schröder-Ufer entdeckten die Polizisten bei der Kontrolle einer Gruppe neben einigen Päckchen Rauschgift auch einen in der Nähe abgelegten Teleskopschlagstock und stellten diesen sicher. Nach vereinzelten Hinweisen auf kleinere Gruppen alkoholisierter Personen zeigten sich Einsatzkräfte auch im rechtsrheinischen Uferbereich. Drogen fanden die Beamten auch bei Leuten, die sie in der Nähe der Stiftskirche kontrollierten. Am Hofgarten wurden zudem 33 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt. Der Ordnungsaußendienst stellte entsprechende Strafanzeigen.

Auf der Beueler Seite waren die Kräfte der Bereitschaftspolizei ebenfalls unterwegs. Gegen 1.30 Uhr überprüften sie an der Uferpromenade vor einer Gastwirtschaft sieben Betrunkene und erteilten ihnen einen Platzverweis für den Uferbereich. Bereits um 0.20 Uhr hatten Beamte in der nahen Steinerstraße bei der Überprüfung einer Gruppe neben einigen Päckchen Rauschgift ein Butterflymesser sichergestellt. Wem es gehört, ließ sich nicht feststellen. Nach Abschluss der Befragungen vor Ort folgte auch hier ein Platzverweis für sechs Personen.

Weiter ging es in der Nacht zu Sonntag. Abermals zeigten rund 70 Einsatzkräfte Präsenz auf beiden Rheinseiten. Mit dabei: die Polizeiinspektionen, die Diensthundeführerstaffel, die Kripo sowie Beamte der Einsatzhundertschaft und des Ordnungsaußendienstes. Bis 2.30 Uhr überprüften sie 78 Personen. Die Zahl der Platzverweise – insgesamt 46 – erreichte dabei mehr als den doppelten Wert der Nacht zuvor.