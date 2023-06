Diebeszüge in Bonn und Bornheim Einbrecher macht in Seniorenheim 40.000 Euro Beute

„Besonders professionell war die ganze Geschichte nicht organisiert“, stellte die Vorsitzende Richterin Anja Johansson bei der Urteilsverkündung trocken fest: Am Montagmittag hat die 7. Große Strafkammer am Bonner Landgericht unter Johanssons Vorsitz einen 42-jährigen Mann aus Bonn wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in sieben Fällen zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt.