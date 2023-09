Einsätze in Bonn und Meckenheim Polizei nimmt zwei Männer bei Durchsuchungen fest

Im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität hat die Bonner Polizei bei einem Einsatz am Donnerstagmorgen mehrere Objekte durchsucht und zwei Personen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einsatzkräfte bei Wohnungsdurchsuchungen einen 31-Jährigen in Duisdorf und einen 27-Jährigen in Meckenheim vorläufig festgenommen.