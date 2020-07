GA gelistet : Diese Bäckereien in Bonn und der Region backen selbst

Bei der großen Brotvielfalt in Deutschland hat der Verbraucher die Qual der Wahl. Foto: Paul Knecht

Bonn/Region Familiengeführte Bäckereien sind immer seltener zu finden. Häufig werden sie durch große Ketten ersetzt. Wir stellen Bäckereien in Bonn und der Region vor, in denen es noch echte Handwerkskunst und traditionelle Rezepte gibt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Brötchen zum Sonntagsfrühstück, Teilchen am Nachmittag und frisch gebackenes Brot zum Feierabend: Backwaren werden in Deutschland häufig und gerne zu jeder Tageszeit verzehrt. Zahlreiche Bäckereien in Bonn und der Region bieten ihren Kunden ein vielfältiges Angebot an - und zwar abseits der kommerziellen Ketten. Wir geben einen Überblick.

Bäckereien in Bonn

Max Kugel in der Südstadt

Fernsehkoch Johann Lafer bezeichnete ihn 2015 als besten Bäcker des Jahres, zwei Jahre später eröffnete er seine eigene Bäckerei auf dem Bonner Talweg: Max Kugel backt Brot aus Leidenschaft. Der Slogan lautet: „Da wo's nur Brot gibt" - und zwar „Brot mit Charakter", wie der junge Inhaber nachdrücklich betont.

Im Angebot stehen bei Max Kugel unter anderem Nussbrote, Schwarzbrote, Roggenvollkornbrote und Föhrer Weißbrot. Die Inspiration dafür sammelte Kugel auf zahlreichen Reisen und Zwischenstationen bei Konditoren und Bäckereien auf der ganzen Welt.

Adresse: Bonner Talweg 34, 53113 Bonn

Bonner Talweg 34, 53113 Bonn Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 18.30 Uhr, Samstag, 8 bis 14 Uhr

Dienstag bis Freitag, 10 bis 18.30 Uhr, Samstag, 8 bis 14 Uhr Kontakt: (0228) 850 836 75, maxkugel.de

Stadtbrotbäcker Rott in Bonn und Umgebung

Seit mehr als 120 Jahren ist der Stadtbrotbäcker Rott bereits in Bonn und der Region vertreten. Das Familienunternehmen betreibt Filialen an 17 Standorten. Dort ist das Angebot allerdings nicht jeden Tag dasselbe. In der Südstadt gibt es etwa nur dienstags und donnerstags das beliebte Kürbiskernbrot.

Außerdem bietet Rott Baguettebrötchen, die Körnerbrötchen „Bonner Junge“ und „Bonner Mädchen“, Eifelerbrot, Berliner Roggenbrot sowie eine Auswahl an Torten und süßem Gebäck an. Laut eigenen Angaben bezieht Rott sämtliche Rohstoffe aus der Region und unterstützt den lokalen Anbau.

Adressen (Auswahl):

Südstadt: Weberstraße 81, 53117 Bonn, geöffnet von Montag bis Freitag, 6.30 bis 19 Uhr, Samstag, 7 bis 14 Uhr, Sonntag, 8 bis 11.30 Uhr

Innenstadt: Münsterplatz 9, 53111 Bonn, geöffnet von Montag bis Samstag, 7.30 bis 20 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr

Vilich: Siegburger Straße 145, 53229 Bonn, geöffnet von Montag bis Freitag, 6 bis 18 Uhr

Meckenheim: Heinz-Gottschalk-Straße 1 (im Edeka-Center), 53340 Meckenheim, geöffnet von Montag bis Samstag, 7 bis 21 Uhr, Sonntag, 8 bis 17 Uhr

weitere Filialen unter: stadtbrotbaecker-rott.de

Kontakt: (0228) 985 250

Bäckerei Knipp in Oberkassel

Die Bäckerei Nikolaus Knipp wird nunmehr in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Was der Backstube abgesehen von traditionellem Brothandwerk wichtig ist: Nachhaltigkeit. So fahren etwa die Lieferfahrzeuge elektrisch und der benötigte Strom für die Bäckerei wird mit einer Brennstoffzelle im eigenen Keller produziert.

Adresse: Königswinterer Straße 698, 53227 Bonn

Königswinterer Straße 698, 53227 Bonn Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 6 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag, 6 bis 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 6 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag, 6 bis 12.30 Uhr Kontakt: (0228) 443 347

Bäckerei Mauel 1883 in Bonn und Umgebung

Seit mehr als 135 Jahren ist die Bäckerei Mauel in Bonn und der Region vertreten - mittlerweile mit 22 Standorten von Köln bis Meckenheim. In handwerklicher Tradition verzichtet der Familienbetrieb auf Backmischungen, gehärtete Fette oder Zusatzstoffe. Seit April bietet das Traditionsgeschäft aus Meckenheim einen Online-Brotshop an, über den Brot und Brötchen bequem nach Hause bestellt werden können.

Adressen (Auswahl):

Innenstadt: Dreieck 1B, 53111 Bonn, geöffnet Montag bis Freitag, 7 bis 16 Uhr und Samstag, 7 bis 15 Uhr

Venusberg: Sigmund-Freud-Straße 22, 53127 Bonn, geöffnet von Montag bis Freitag, 6 bis 18 Uhr, Samstag, 7 bis 17 Uhr und Sonntag, 8 bis 17 Uhr

Ippendorf: Röttgener Straße 71, 53127 Bonn, geöffnet Montag bis Freitag, 7 bis 20 Uhr, Samstag, 7 bis 17 Uhr und Sonntag, 8 bis 11 Uhr

weitere Filialen unter: mauel1883.de

Kontakt: (0222) 591 50-0

Bäckerei Markmann in Friesdorf

Zwei Filialen besitzt die Bäckerei Markmann auf der Annaberger Straße in Friesdorf. Vor allem morgens sind die Wartezeiten lang. Industrieware findet sich in den Vitrinen nicht wieder, stattdessen gibt es frisch gebackene Brötchen, Brote und süßes Gebäck. Besonders beliebt bei Kunden sind die Dinkelvariationen.

Jeden November findet bei Markmann zum Friesdorfer Martinszug außerdem die sogenannte „Riesenweckmann-Aktion" zugunsten der Bonner Kinderkrebshilfe statt.

Adresse: Annaberger Straße 148 und Annaberger Straße 204, 53175 Bonn

Annaberger Straße 148 und Annaberger Straße 204, 53175 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7 bis 20 Uhr, Samstag, 7 bis 18 Uhr, Sonntag, 8 bis 11 Uhr

Montag bis Freitag, 7 bis 20 Uhr, Samstag, 7 bis 18 Uhr, Sonntag, 8 bis 11 Uhr Kontakt: (0228) 536 899 11

Bäckerei Gruhn in Endenich

Die Bäckerei und Konditorei Gruhn in Endenich bietet hausgemachte Köstlichkeiten, die von Gebäck über Pralinen bis hin zu traditionellen Brotsorten reichen. Der Grundstein für das heutige Geschäft an der Frongasse legte der Urgroßvater des heutigen Inhabers im Jahr 1850.

Im Angebot bei Gruhn stehen Holsteiner Brot, Vollkornkörnling, Müslibrötchen und Winzerbrötchen. Die Torten bieten Abwechslung von Erdbeerkuchen und Schwäbischem Apfel bis zu Baumkuchen mit Champagnersahne.

Adresse: Frongasse 33, 53121 Bonn

Frongasse 33, 53121 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 6.30 bis 18.30 Uhr, Samstag, 6.30 bis 13 Uhr, Sonntag, 8 bis 11 Uhr

Montag bis Freitag, 6.30 bis 18.30 Uhr, Samstag, 6.30 bis 13 Uhr, Sonntag, 8 bis 11 Uhr Kontakt: (0228) 623 680, konditorei-gruhn.de

Bäckereien in der Region

Konditorei und Bäckerei Bürder in Oberdollendorf

Bei Bürder in Königswinter-Oberdollendorf vereinen sich Café und Bäckerei. Zahlreiche Sitzgelegenheiten finden sich in dem hellen Ladenlokal wieder. Kunden können dort entweder einen Cappuccino genießen oder sich etwas aus den zahlreichen Backwaren aussuchen.

Die Bäckerei backt im Mehrgenerationenbetrieb. Das Brot- und Brötchenangebot wird durch ein breites Kuchensortiment ergänzt.

Adresse: Heisterbacher Straße 40, 53639 Königswinter

Heisterbacher Straße 40, 53639 Königswinter Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, Samstag, 7 bis 14 Uhr

Sonntag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, Samstag, 7 bis 14 Uhr Kontakt: (02223) 909 76 43

Bäckerei Dorfinger in Sankt Augustin

Bei der Bäckerei Dorfinger in Sankt Augustin handelt es sich um ein in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen. Hier wird nach eigener Aussage viel Wert auf eine hohe Qualität der Produkte, regionale Zutaten und traditionelle Handwerkskunst gelegt. Es gibt leckere Brote aus dem Steinbackofen. Alle Teige werden nach eigenen Rezepturen zubereitet.

Adresse: Uhlandstraße 5, 53757 Sankt Augustin

Uhlandstraße 5, 53757 Sankt Augustin Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 5.30 bis 18 Uhr, Samstag, 6 bis 12.30 Uhr, Sonntag, 7.30 bis 11 Uhr

Montag bis Freitag, 5.30 bis 18 Uhr, Samstag, 6 bis 12.30 Uhr, Sonntag, 7.30 bis 11 Uhr Kontakt: (02241) 211 68

Oehmigen in Sankt Augustin

Unter dem Motto „Wir lieben, was wir backen" stehen in der Bäckerei und Konditorei Oehmigen gesunde Backwaren im Mittelpunkt. Die Backwaren werden in eigener Herstellung gefertigt.

Adresse: Hammstraße 17, 53757 Sankt Augustin

Hammstraße 17, 53757 Sankt Augustin Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 6 bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag, 6 bis 13 Uhr, Sonntag, 7.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16 Uhr

Montag bis Freitag, 6 bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag, 6 bis 13 Uhr, Sonntag, 7.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16 Uhr Kontakt: (02241) 212 60

Cafekränzchen in Uckerath

Das Cafekränzchen in Uckerath ist eine traditionsreiche Bäckerei. Es wird nach eigener Aussage Wert darauf gelegt, die Tradition zu wahren und gleichzeitig auf dem neuesten Stand in Sachen Handwerk und Ernährung zu sein.

Um bei gesunder und ausgewogener Ernährung behilflich zu sein, wird auf hochwertige Rohstoffe geachtet. Bei der Herstellung werden Bio-Produkte verwendet. Verzichtet wird auf künstliche Geschmacksverstärker oder andere Zusätze.

Adresse: Westerwaldstraße 151, 53773 Hennef

Westerwaldstraße 151, 53773 Hennef Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 5.30 bis 18 Uhr, Samstag, 5.30 bis 17 Uhr, Sonntag, 7 bis 17 Uhr

Montag bis Freitag, 5.30 bis 18 Uhr, Samstag, 5.30 bis 17 Uhr, Sonntag, 7 bis 17 Uhr Kontakt: (02243) 2517, cafekraenzchen.de

Bäckerei Kries in Bornheim

Seit 1949 stellt die Bäckerei und Konditorei Kries Back- und Konditoreiwaren in Bornheim her. Um ein optimales Aroma zu erzeugen, werden viele Brotteige vor der Aufarbeitung über Nacht gelagert. Die Bäckerei liefert zudem auf Wunsch bis 6.15 Uhr auch frische Brötchen bis an die Haustür. Am Sonntag gibt es in dem Bornheimer Geschäft eine besonders große Kuchenauswahl.

Adresse: Richard-Piel-Straße 5, 53332 Bornheim

Richard-Piel-Straße 5, 53332 Bornheim Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, Samstag, 7 bis 13 Uhr, Sonntag, 8 bis 14 Uhr

Dienstag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, Samstag, 7 bis 13 Uhr, Sonntag, 8 bis 14 Uhr Kontakt: (02222) 952140, baeckerei-kries.de

GA-Leser empfehlen außerdem:

Bäckerei Kocaman in Bonn, Reuterstraße 105, Bonn, 0228 2273152

in Bonn, Reuterstraße 105, Bonn, 0228 2273152 Café Schell's Eck in Duisdorf, Rochusstraße 257, Bonn, Kontakt: 0228 640515

in Duisdorf, Rochusstraße 257, Bonn, Kontakt: 0228 640515 Bäckerei Schell in Castell, Römerstaße 96, 53111 Bonn

in Castell, Römerstaße 96, 53111 Bonn Bäckerei Pesch in Kessenich, Burbacher Str. 161, Bonn, Kontakt: 0228 238223

in Kessenich, Burbacher Str. 161, Bonn, Kontakt: 0228 238223 Bäckerei Koplin in Bad Godesberg, Wurzerstraße 16, 53175 Bonn Telefon: 0228 3683818

in Bad Godesberg, Wurzerstraße 16, 53175 Bonn Telefon: 0228 3683818 Else's Backstube in Königswinter, Dollendorferstraße 396, Königswinter, Kontakt 02244 80174

in Königswinter, Dollendorferstraße 396, Königswinter, Kontakt 02244 80174 Bäckerei Penkert in Alfter-Witterschlick, Hauptstraße 244, Kontakt: 0228 641878

in Alfter-Witterschlick, Hauptstraße 244, Kontakt: 0228 641878 Bäckerei Kluth in Alfter, Pelzstraße 7, Alfter, Kontakt: 0222 2501

in Alfter, Pelzstraße 7, Alfter, Kontakt: 0222 2501 Bäckerei Welsch in Bad Honnef, Hauptstraße 41a, Bad Honnef, Kontakt: 02224 72829

in Bad Honnef, Hauptstraße 41a, Bad Honnef, Kontakt: 02224 72829 Bäckerei Knappke in Lannesdorf, Lannesdorfer Straße 2, Bonn, Kontakt: 0228 34 23 26

in Lannesdorf, Lannesdorfer Straße 2, Bonn, Kontakt: 0228 34 23 26 Bäckerei Linnemann in Rüngsdorf, Rheinstraße 19, Bonn, Kontakt: 53179 Bonn, Kontakt: 0228 363843

in Rüngsdorf, Rheinstraße 19, Bonn, Kontakt: 53179 Bonn, Kontakt: 0228 363843 Bäckerei Rüth in Königswinter, Kasseler Weg 16, Königswinter, Kontakt: 02223 23568

in Königswinter, Kasseler Weg 16, Königswinter, Kontakt: 02223 23568 Bäckerei Landsberg in Bornheim, Ploon 4, Bornheim, Kontakt: 02222 931236

in Bornheim, Ploon 4, Bornheim, Kontakt: 02222 931236 Bäckerei Könsgen in Menden, Von-Galen-Straße 47, Sankt Augustin, Kontakt: 02241 311739

in Menden, Von-Galen-Straße 47, Sankt Augustin, Kontakt: 02241 311739 Bäckerei Theo's , Friedensplatz 8, 53111 Bonn, Kontakt: 0228 965 2805

, Friedensplatz 8, 53111 Bonn, Kontakt: 0228 965 2805 DLS Vollkorn-Mühlenbäckerei , u.a. Conrad-Röntgen-Straße 3, 53773 Hennef, Kontakt: 02242 9050800

, u.a. Conrad-Röntgen-Straße 3, 53773 Hennef, Kontakt: 02242 9050800 Bäckerei Elmar Klein , u.a. Kölnstraße 480, 53117 Bonn, Kontakt: 0228 675748

, u.a. Kölnstraße 480, 53117 Bonn, Kontakt: 0228 675748 Bäckerei Vitt in Miel, Bonner Straße 20, 53913 Swisttal, Kontakt: 02226 6409

in Miel, Bonner Straße 20, 53913 Swisttal, Kontakt: 02226 6409 Laib und Seele in Rheinbach, Gutenbergstrasse 7, 53359 Rheinbach, Kontakt: 02226 9113313

in Rheinbach, Gutenbergstrasse 7, 53359 Rheinbach, Kontakt: 02226 9113313 Bäckerei Profittlich in Sankt Augustin-Niederpleis, Hauptstraße 47, 53757 Sankt Augustin, Kontakt: 02241 334530

in Sankt Augustin-Niederpleis, Hauptstraße 47, 53757 Sankt Augustin, Kontakt: 02241 334530 Bäckerei Könsgen in Sankt Augustin-Menden, Von-Galen-Straße 47, 53757 Sankt Augustin, Kontakt: 02241 311739

in Sankt Augustin-Menden, Von-Galen-Straße 47, 53757 Sankt Augustin, Kontakt: 02241 311739 Café Dix in Königswinter, Hauptstraße 404, 53639 Königswinter, Kontakt: 02223 21963

in Königswinter, Hauptstraße 404, 53639 Königswinter, Kontakt: 02223 21963 Bäckerei Dimgörgen in Troisdorf-Müllekoven, Dorfstraße 80, 53844 Troisdorf, Kontakt: 0228 451346

in Troisdorf-Müllekoven, Dorfstraße 80, 53844 Troisdorf, Kontakt: 0228 451346 Bäckerei Müller in Remagen, Marktstraße 79, 53424 Remagen, Kontakt: 02642 23326

in Remagen, Marktstraße 79, 53424 Remagen, Kontakt: 02642 23326 Bäckerei Kries in Bornheim-Hersel, Richard-Piel-Straße 5, 53332 Bornheim, Kontakt: 02222 952140

in Bornheim-Hersel, Richard-Piel-Straße 5, 53332 Bornheim, Kontakt: 02222 952140 Bäckerei Schlösser in Bonn-Beuel, Hermannstraße 32-34, 53225 Bonn, Kontakt: 02065 2871257

in Bonn-Beuel, Hermannstraße 32-34, 53225 Bonn, Kontakt: 02065 2871257 Bäckerei Knipp in Bonn-Oberkassel, Königswinterer Straße 698, 53227 Bonn, Kontakt: 0228 443347

in Bonn-Oberkassel, Königswinterer Straße 698, 53227 Bonn, Kontakt: 0228 443347 Café Breuer in Bonn-Oberkassel, Königswinterer Straße 697, 53227 Bonn, Kontakt: 0228 441503

in Bonn-Oberkassel, Königswinterer Straße 697, 53227 Bonn, Kontakt: 0228 441503 Bäckerei Lennartz , u.a. Essiger Straße 10, 53913 Swisttal, Kontakt: 02255 1257

, u.a. Essiger Straße 10, 53913 Swisttal, Kontakt: 02255 1257 Madame Monsieur Boulangerie in Bonn, Römerplatz 3, 53173 Bonn, Kontakt: 0228 93394303

in Bonn, Römerplatz 3, 53173 Bonn, Kontakt: 0228 93394303 Bäckerei Pesch in Bonn, Burbacher Straße 161, 53129 Bonn, Kontakt: 0228 238223

in Bonn, Burbacher Straße 161, 53129 Bonn, Kontakt: 0228 238223 Schloss Café Poppelsdorf , Clemens-August-Straße 21, 53115 Bonn, Kontakt: 0228 4330800

, Clemens-August-Straße 21, 53115 Bonn, Kontakt: 0228 4330800 Cafe-Konditorei-Bäckerei Reichwein in Meckenheim, Hauptstraße 91, 53340 Meckenheim, Kontakt: 02225-2246

in Meckenheim, Hauptstraße 91, 53340 Meckenheim, Kontakt: 02225-2246 Bäckerei Rüth in Königswinter, Kasseler Weg 16, 53639 Königswinter, Kontakt: 02223-23568

in Königswinter, Kasseler Weg 16, 53639 Königswinter, Kontakt: 02223-23568 Bäckerei Dziuba in Bonn, Adolf-Quad-Straße 2, 53229 Bonn

in Bonn, Adolf-Quad-Straße 2, 53229 Bonn Mobile Backstube Daniel Beetz auf dem Marktplatz in Siegburg, 53721 Siegburg

auf dem Marktplatz in Siegburg, 53721 Siegburg Bäckerei Paul Wenseler in Bornheim-Hersel, Rheinstraße 116, 53332 Bornheim, Kontakt: 02222 8483

in Bornheim-Hersel, Rheinstraße 116, 53332 Bornheim, Kontakt: 02222 8483 Nelles Die Backmanufaktur in Bornheim mit Filialen in der gesamten Region, Kontakt: 02227 91830

in Bornheim mit Filialen in der gesamten Region, Kontakt: 02227 91830 Konditorei Hünten , Unterdorfstraße 1, 53859 Niederkassel, Kontakt: 0228 453530

, Unterdorfstraße 1, 53859 Niederkassel, Kontakt: 0228 453530 Marcos Backstübchen , Marktplatz 5, 53859 Niederkassel, Kontakt: 0228 4564

, Marktplatz 5, 53859 Niederkassel, Kontakt: 0228 4564 Bäckerei Maria , Pecher Hauptstraße 33, 53343 Wachtberg, Kontakt: 0228 325358

, Pecher Hauptstraße 33, 53343 Wachtberg, Kontakt: 0228 325358 Bäckerei Stephan Ott , Annaberger Straße 211, 53175 Bonn

, Annaberger Straße 211, 53175 Bonn Bäckerei Rüth , Kasseler Weg 16, 53639 Königswinter-Vinxel, Kontakt: 02223 23568

, Kasseler Weg 16, 53639 Königswinter-Vinxel, Kontakt: 02223 23568 Bäckerei Becker, Schulstraße 41, 53604 Bad Honnef, Kontakt: 02224 3229

Schulstraße 41, 53604 Bad Honnef, Kontakt: 02224 3229 Backstube 1873, Kirchstraße 5, 53639 Königswinter, Kontakt: 02223 9055290

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Bäckern in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen ein Bäcker in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)