Nach Unwetter im Südwesten Hochwasser und Starkregen sorgen für Probleme in Bonn und der Region

Doch nicht nur die Unwetter im Südwesten Deutschlands brachten Probleme in die Region. Heftige Regengüsse in Bonn und der Region ließen am Nachmittag mehrere Keller volllaufen und sorgten für überflutete Straßen. In Bonn-Nordstadt blieb der Fahrer eines Mercedes in einer Unterführung Am Probsthof mit seinem Fahrzeug im Wasser stehen. Er hatte zuvor versucht, den bereits teilweise überschwemmten Bereich mit seinem Wagen zu durchqueren. Mitarbeiter der Stadt pumpten am Abend über eine entsprechende Einrichtung das Wasser ab. Die Polizei sperrte die Straße währenddessen für den Verkehr ab. Eine vollgelaufene Unterführung wurde auch am Tierheim in Bonn gemeldet.