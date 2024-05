Pfingstwochenende So trafen Unwetter und Hochwasser Bonn und die Region

Ein gestiegener Rheinpegel sorgt derzeit für Probleme in Bonn und der Region. Bedingt durch die heftigen Unwetter im Südwesten Deutschlands stieg der Rhein bis Montagmorgen deutlich an. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte der Rheinpegel um 5.30 Uhr mit 6,71 Metern seinen bisherigen Höchststand erreicht. In diesem Bereich stagniert der Pegelstand bislang mit leicht sinkender Tendenz. Um 14 Uhr erreichte der Pegel noch 6,65 Meter. Am Wochenende war der Rheinpegel rasant angestiegen: Am Sonntag um 22.15 Uhr wurde in Bonn ein Stand von 6,61 Metern gemessen. Am Samstag lag der Pegel um 10 Uhr noch bei 4,02 Metern, um 16 Uhr wurden bereits 4,73 Meter gemessen, um Mitternacht waren es 5,45 Meter. Vor dem Wochenende hatte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz einen Pegelstand von mindestens 6,80 Metern am Pfingstmontag prognostizitiert. Diese Marke wird aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht geknackt werden. Das gesamte Pfingstwochenende, vor allem am Samstag, kamen zusätzlich heftige Niederschläge in Bonn und der Region dazu, die für weitere Probleme sorgten.