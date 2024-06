Leuchtkäfer auf Paarungssuche Wo in warmen Nächten in der Region Glühwürmchen zu sehen sind

In den kommenden Tagen heißt es wieder: „Die Glühwürmchen sind los!“ Der Naturschutzbund (Nabu) NRW informierte am Freitag, dass die auch Leuchtkäfer genannten Insekten von Ende Juni bis Anfang Juli in warmen Nächten bei ihrer Braut- oder Bräutigamschau auch in Bonn und Umland gut zu beobachten sind.