Nach Unwetter im Südwesten Rheinpegel in Bonn steigt über Nacht auf 6,70 Meter

Ein steigender Rheinpegel sorgt derzeit für Probleme in Bonn und der Region. Bedingt durch die heftigen Unwetter im Südwesten Deutschlands steigt der Rhein aktuell deutlich an. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Rheinpegel weiter gestiegen und erreichte um 7.45 Uhr 6,70 Meter. Im Vergleich zum Wochenende hat sich die Steigung allerdingsdeutlich verlangsamt: Am Sonntag um 22.15 Uhr wurde in Bonn ein Stand von 6,61 Metern gemessen. Am Samstag lag der Pegel um 10 Uhr noch bei 4,02 Metern, um 16 Uhr wurden bereits 4,73 Meter gemessen, um Mitternacht waren es 5,45 Meter. Laut Vorhersage der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz könnte der Pegel in Bonn am Montag dann eine Marke von 6,80 Metern erreichen. Ab Samstagnachmittag kamen zusätzlich heftige Niederschläge in Bonn und der Region dazu, die für weitere Probleme sorgten.