Grund zur Sorge? Weniger Studierende an den Hochschulen in Bonn und der Region

Demnach sind im Vergleich zum vergangenen Wintersemester rund 2000 Studierende weniger an der Universität Bonn eingeschrieben, ein Rückgang um 5,5 Prozent. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg verzeichnete einen Rückgang um drei Prozent. An der Alanus Hochschule in Alfter nahm die Studierendenzahl hingegen um 7,3 Prozent zu. Im aktuellen Wintersemester sind an den Hochschulen im Land insgesamt 711.300 Studierende eingeschrieben, was einen Rückgang von rund 4,2 Prozent bedeutet. Eine niedrigere Zahl war in NRW zuletzt vor zehn Jahren verzeichnet worden, als im Wintersemester 2013/14 rund 686.600 Studierende an den NRW-Hochschulen eingeschrieben waren.