Liveticker zur Kommunalwahl in NRW : So läuft die Wahl in Bonn und der Region

Bonn/Region An diesem Sonntag sind die Bürger und Bürgerinnen in Nordrhein-Westfalen zu Kommunahlwahlen an die Urne gerufen. Der General-Anzeiger informiert über alle Entwicklungen, Ergebnisse und Hintergründe im Liveticker.



Die Bürger in Nordrhein-Westfalen sind an diesem Sonntag zu Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt werden je nach Wohnort Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte sowie Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten. Wählen darf, wer die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Landes besitzt. Briten dürfen wegen des Brexits nicht wählen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Wegen der Corona-Pandemie muss in den Wahllokalen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, und es muss regelmäßig gelüftet und desinfiziert werden. Außerdem sollen die Wähler einen eigenen Stift mitbringen. Vor Ort müssen Tische, Wahlkabinen und Wahlurnen entsprechend platziert und zum Beispiel markierte Laufwege vorgegeben werden.

Die persönliche Wahl im Wahllokal ist von 8 bis 18 Uhr möglich. Angeforderte Briefwahlunterlagen müssen bis zum Wahltag um 16 Uhr beim Wahlamt eingehen.

(ga)