Folgen der Schneefälle in Bonn und Region : Buslinien fahren seit dem frühen Abend weitgehend wieder normal

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der Schneefall in Bonn und der Region hatten Freitagnachmittag gravierendere Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die SWB meldeten bis zum Abend für einige Buslinien Verspätungen und Ausfälle. Auch die Bonner Polizei verzeichnete mehrere leichtere Unfälle.

Der anhaltende Schneefall in Bonn und der Region hat am Freitagnachmittag für Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr und mehrere Unfälle gesorgt. Die Stadtwerke (SWB) Bus und Bahn meldeten am Nachmittag per Twitter, dass es im Bonner Gebiet aufgrund der Witterungsbedingungen „auf fast allen Bus- und Bahnlinien zu Verspätungen und Behinderungen“ komme. Seit dem frühen Abend haben die Schneefälle nachgelassen, so dass insbesondere bei den Buslinien in den Höhenlagen noch zu Störungen komme, so eine Sprecherin der Stadtwerke am Abend. Auch in den Rheinbacher Höhenorte sind einige Straßen für Autos nur noch schwer passierbar.