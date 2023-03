Beschäftigte der Bundesstadt sollen Arbeit niederlegen Dritter Streiktag für kommende Woche in Bonn angekündigt

Bereits für diesen Freitag (17. März) kündigte Verdi an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf ganztägige Warnstreiks an. Aufgerufen dazu seien Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und in der Frachtkontrolle sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, teilte Verdi NRW am Mittwoch mit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt. Der Flughafen Düsseldorf teilte mit, dass ein Notbetrieb aufrechterhalten werden soll. Passagiere müssen allerdings mit zahlreichen Ausfällen rechnen. Ursprünglich waren für den Tag 368 Flugbewegungen (185 Starts und 183 Landungen) vorgesehen. Am Airport Köln-Bonn sind für den Tag insgesamt 148 Flüge (75 Starts und 73 Landungen) geplant. Reisende sollen sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter erkundigen, ob ihr Flug wie geplant stattfindet.