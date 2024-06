Motorradfahrer verletzt Langer Stau nach zwei Unfällen auf der A565 bei Bonn

Bonn · Auf der A565 in Bonn ist in Richtung Süden am Donnerstagvormittag Geduld gefragt. In Höhe Auerberg hat es zwei Unfälle gegeben, es bildete sich ein Stau.

06.06.2024 , 11:21 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Stefan Puchner





Aufgrund von zwei Unfällen auf der Autobahn 565 in Bonn hat sich am Donnerstagvormittag in Richtung Meckenheim ein langer Stau gebildet. Kurz vor der Abfahrt Auerberg war gegen 10 Uhr zunächst ein Motorradfahrer verunglückt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Der Mann wurde verletzt und sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Kurze Zeit später habe sich in gleicher Fahrtrichtung in dem Bereich ein zweiter Unfall ereignet. Die Polizei bestätigte den Unfall, konnte aber noch keine weiteren Angaben machen. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es staute sich über die Nordbrücke hinweg. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)