Unfall am Bertha-von-Suttner-Platz 49-Jährige zwischen Bahnsteig und Linie 66 eingeklemmt

Update | Bonn · Eine 49-Jährige ist am Montagmorgen am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn von einer Stadtbahn erfasst und zwischen der Bahn und dem Bahnsteig eingeklemmt worden. Der Bahnverkehr war zeitweise eingestellt.

26.09.2023, 13:32 Uhr

Der Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff





Von Alexander Hertel