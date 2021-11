Friedrich-Ebert-Brücke in Bonn : Kleinwagen hinterlässt Spur der Verwüstung

Bonn Ein Kleinwagen ist am Sonntagmorgen auf der Graurheindorfer Straße von der Autobahn kommend quer über die Fahrbahn und die Gleise gerast und erst auf einem Spielplatz zum Stehen gekommen. Die Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr hat ein Fahrradfahrer der Bonner Polizei gemeldet, dass er einen großen Knall gehört habe und danach ein Auto quer über die Graurheindorfer Straße an ihm vorbei geschossen sei. Rettungskräfte und Zeugen fanden den Wagen auf einem Spielpatz. Wie die Polizei nun mitteilt, ist die Fahrerin mit eher leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Alle Airbags des Wagens hatten bei dem Unfall ausgelöst. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 18-jährige Fahranfängerin. Ein Alkoholtest an der Unfallstelle war negativ. Zu den genauen Unfallursachen macht die Polizei bisher keine Angaben.