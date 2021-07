Zusammenstoß auf der B9 : Person bei Unfall am Trajektskreisel in Bonn verletzt

Auf der B9 sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Axel Vogel

Bonn Am Trajektkreisel auf der B9 in Bonn sind am Mittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine Person ist bei dem Unfall verletzt worden. Es kommt in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Unfall auf der B9 in Höhe des Trajektkreisels ist am Mittwochmittag eine Person verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei sind dort in Fahrtrichtung Bonner Innenstadt zwei Fahrzeuge kollidiert. Neben der Polizei ist auch ein Krankenwagen vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Auch über die Schwere der Verletzung gibt es noch keine Angaben.

Autofahrer müssen in dem Bereich mit Verzögerungen rechnen. Der Verkehr läuft aufgrund des Unfalls derzeit nur langsam dort entlang.

(ga)