Erheblicher Rückstau in Bonn Autofahrer stößt auf der B9 mit Müllabfuhr zusammen

Auf der B9 zwischen Hochkreuz und der Max-Löbner-Straße kam es am Donnerstagvormittag zu starken Verkehrseinschränkungen. Ein Autofahrer soll nach Angaben der Polizei von vor Ort am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr auf der Godesberger Allee in Richtung Bonn unterwegs gewesen sein, als er in Höhe der Hausnummer 142 nach links auf die Überholspur fuhr. Dabei stieß er mit einem Wagen der Müllabfuhr zusammen.