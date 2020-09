Am Trajektkreisel : B9 nach Motorradunfall Richtung Bonn gesperrt

Am Trajektkreisel

Am Trajektkreisel an der B9 hat es einen Unfall gegeben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die B9 in Fahrtrichtung Bonn wurde am Donnerstagnachmittag gesperrt. Grund dafür war ein Alleinunfall eines Motorradfahrers. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr gab es auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn ab Höhe des Trajektkreisels kein Durchkommen für Autofahrer mehr. Die Straße musste gesperrt werden, da ein Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug in einen Alleinunfall verwickelt war. Dabei wurde er leicht verletzt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.