Vorfall in Bonn : 18-Jähriger verursacht Unfall nach Rennen in der Innenstadt

Bonn Ein 18-Jähriger soll sich am Freitagabend auf der Kölnstraße in Bonn ein Autorennen mit einem anderen Autofahrer geliefert haben . Dabei kam es zu einem Unfall. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall am Freitagabend an der Ecke Bertha-von-Suttner-Platz und Kölnstraße in der Bonner Innenstadt. Gegen 22 Uhr war ein 18-jähriger Fahrer mit einer Mercedes A-Klasse auf dem Platz in Richtung Oxfordstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Kölnstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Suzuki einer 21-Jährigen, die auf der Linksabbiegerspur der Kölnstraße auf Grün wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Insassinnen leicht verletzt und der Kleinwagen gegen einen dahinter wartenden Mercedes GLC geschoben. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der 18-Jährige sowie der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines älteren schwarzen Opel Corsa sich vor dem Unfall ein verbotenes Rennen lieferten.