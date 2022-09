Uni Bonn und IPA : „Wir sehen uns als ein Scharnier zwischen Kirche und Gesamtgesellschaft“

Bonn Mit einem Festakt hat am Mittwoch die Kooperation zwischen der Universität Bonn und dem Institut für Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt (IPA) begonnen. Aufgabe soll unter anderem die systematische Identifikation von Forschungsfragen, die Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe sowie ein eigenes Lehr- und Praktikumsangebot sein.

„Wir sehen uns als ein Scharnier zwischen Kirche und Gesamtgesellschaft. Als Ansprechpartner für Entscheidungsträger in gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kirchlichen Einrichtungen“, erklärte Mary Hallay-Witte, Leiterin des IPA. Denn sexualisierte Gewalt sei kein innerkirchliches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Kooperation soll einen kontinuierlichen Austausch in den Bereichen Forschung, Lehre und Praxistransfer sicherstellen. „Durch diese Arbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen“, so Hallay-Witte.

Nationale und internationale Standards sollen etabliert werden

Universität und IPA wollen maßgeblich an der Etablierung nationaler und internationaler Standards mitwirken. „Die kritische Reflexion der kirchlichen Aufarbeitungsprozesse der letzten Jahre und die daraus gewonnenen Lernerfahrungen können dazu beitragen, der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Erwachsenen zu begegnen“, so Sautermeister. Geplant sind unter anderem die systematische Identifikation von Forschungsfragen, die Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe, interdisziplinäre Arbeitsgruppen und Tagungen sowie ein eigenes Lehr- und Praktikumsangebot.

Rektor Michael Hoch, der aus Hamburg per Videoschalte teilnahm, nutzte den Festakt, um die Bedeutung der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Uni noch einmal hervorzuheben. „Diese Kooperation macht die Fakultät noch attraktiver. Gerade auch für angehende Priester. Denn sie werden sich in Zukunft besonderen Herausforderungen stellen müssen. Daher gehört die Theologie an die Universität“, betonte er erneut.