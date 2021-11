Weihnachtszeit : Türme der Uni Bonn werden zum Adventskranz

Die vier Türme der Uni Bonn werden in der Adventszeit nach und nach angestrahlt. Foto: Volker Lannert/Uni Bonn/Volker Lannert

Bonn Die Universität Bonn hat sich für die Adventszeit ein besonderes Lichtkonzept ausgedacht. Die vier Türme der historischen Schlossanlage werden dabei zu leuchtenden Laternen eines übergroßen Adventskranzes.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Universität Bonn leuchtet mit einem großen „Adventskranz“ über den Dächern der Stadt. Die vier Türme auf dem Hauptgebäude der historischen Schlossanlage dienen dabei als „Kerzen“ und werden mit leuchtstarken LED-Flutern rot erstrahlen, wie die Uni Bonn am Mittwoch ankündigte. Den Anfang macht am ersten Adventsonntag (28. November) der zum Alten Rathaus ausgerichtete Nordturm. Ab 17 Uhr werde die barocke Turmlaterne in einem satten Rot erstrahlen, hieß es.

Am zweiten Advent kommt der Westturm am Martinsplatz hinzu, am dritten Advent leuchtet dann auch der Südturm am Kaiserplatz. Am vierten Advent vervollständigt der Ostturm im Hofgarten die Lichtinstallation, wie die Uni erklärte. Die Advents-Installation sowie die gesamte Elektrik der Universität werden den Angaben zufolge zu hundert Prozent mit Ökostrom versorgt.

Von Donnerstag an bis zum 10. Dezember wird außerdem die Hofgartenfassade des Hauptgebäudes mit Strahlern in Orange beleuchtet. Die Universität beteilige sich damit an der Kampagne „Orange the World“ der Zonta-Clubs anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen (25. November), hieß es. Die Aktion endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.



(epd)