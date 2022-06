Erinnerung an Wissenschaftlerin : Bonner Uniklinik benennt Straße nach der Jüdin Eva Glees

Venusberg Als Jüdin floh die herausragende Bonner Wissenschaftlerin Eva Glees nach England. Jetzt hat die Bonner Uniklinik eine Straße nach ihr benannt. Zur Einweihung kamen auch ihre Söhne in die Bundesstadt.

Sie ist eine der besonders starken Frauen in der Geschichte der Bonner Unikliniken und ihr Schicksal ist ein weiteres Beispiel für die menschenverachtende Verfolgung und Drangsalierung vieler jüdischer Mitbürger während der Nazidiktatur: Eva Glees. Als profilierte Wissenschaftlerin gehörte sie zwar zu den Doktoranden des Jahres 1934. Als Jüdin wurde ihr der Titel damals jedoch nicht verliehen und erst 1955 formell zugesprochen. Überlebt hatte sie die Schreckensherrschaft der Nazis nur, weil sie mit ihrem Mann Paul Glees zunächst nach Rotterdam und dann nach England floh. In Oxford praktizierte Eva Glees als Zahnärztin, wo sie 2006 starb.

Viele erlitten dasselbe Schicksal

Das Schicksal von Eva Glees steht für so viele Wissenschaftler und Intellektuelle, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft verfolgt und ermordet wurden. Um an sie zu erinnern, wurden mit dem Aufbau der Universitätskliniken auf dem Venusberg und mit der Entwicklung dieses neuen Stadtteils nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Straßen nach berühmten Medizinern aus dem 19. und 20. Jahrhundert benannt wie Johannes Müller (1801-1958) oder Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), erklärt Wolfgang Holzgreve. Auch außerhalb des Klinikgeländes tragen einige Straßen Namen berühmter Mediziner. Dazu zählen Wurzerstraße, August-Bier-Straße, Saemischstraße, Schedestraße, Nassestraße, Erich-Hoffmann-Straße sowie Behringstraße (nach Emil von Behring in Bad Godesberg). Allerdings standen auch einige Persönlichkeiten Pate, die nicht in Bonn gewirkt haben. So wie Sigmund Freud, Robert Koch oder Sertürner (nach Friedrich Sertürner).