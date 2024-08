Neues Angebot Busse ohne Fahrer verkehren an der Bonner Uniklinik

Zwei futuristisch anmutende E-Busse fahren seit Freitag nach einem regelmäßigen Fahrplan über den Campus der Bonner Uniklinik auf dem Venusberg. Das besondere an diesen beiden Fortbewegungsmitteln. Sie finden ihren Weg ohne das Zutun von Fahrern. Autonom heißt das in der Fachsprache. Mit bis zu 16 Stundenkilometern pro Stunde (gedrosselt, es ginge auch schneller) fahren die zwei Shuttles im Kreis über das Klinikgelände. Sie halten an insgesamt acht auf dem Gelände verteilten Haltepunkten, unter anderem an Schnittstellen mit den Bussen der Stadtwerke, also den schon bestehenden Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs.