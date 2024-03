Probleme im Rechenzentrum Bonner Unikliniken nehmen zurzeit keine Notfälle auf

Fälle, bei denen Kliniken sich vorübergehend als Notfallzentren für externe Patienten abmelden, hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Zuletzt nach einem Brand in der LVR-Klinik am Kaiser-Karl-Ring in der Nordstadt. Notfälle werden in dieser Zeit auf umliegende Krankenhäuser mit Notfallambulanz verteilt.