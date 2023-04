Behandlung im Uniklinikum Bonn Bonner Ärzte retten Baby mit lebensbedrohlichem Halstumor

Die Schwierigkeiten begannen für Nicole Reinecke-Wegner in der zweiundzwanzigsten Schwangerschaftswoche. Anhand der Bilder vom zweiten Organscreening stellten die Ärzte im städtischen Klinikum in Braunschweig fest, dass sich ein Geschwulst am Hals des Fötus gebildet hatte. Was zunächst nur eine Vermutung war, sollte sich bald bewahrheiten. Bei dem Geschwulst handelte es sich um ein Teratom, also um einen gut- oder bösartigen Keimzellentumor, das zudem von Woche zu Woche größer wurde.