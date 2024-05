Klinik wirbt um Fachkräfte Belegschaft der LVR-Klinik empört über Kampagne „Klapsenbeste“

Der Fachkräftemangel in der Pflege hat die Bonner LVR-Klinik zu ungewöhnlichen Mitteln greifen lassen. Mit Unterstützung einer Werbeagentur hat die Klinik des Landschaftsverbands Rheinland mit großer psychiatrischer und psychotherapeutischer Abteilung Postkarten anfertigen lassen, auf denen sie seit wenigen Tagen in der Öffentlichkeit mit dem Schlagwort „Klapsenbeste“ beziehungsweise „Klapsenbester“ um Nachwuchs wirbt. In einer rosafarbenen Version soll das Stellenangebot offenbar weibliche Ärzte, Pfleger und Therapeuten ansprechen. In der anderen grünfarbenen Version ist es an männliche Interessenten gerichtet. Bei einer turnusmäßigen Dienstversammlung am Donnerstag haben LVR-Beschäftigte nach Angaben mehrerer Klinikangestellter die Kampagne in aller Deutlichkeit kritisiert und ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht.