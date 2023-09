Unterwegs mit dem Bonnova-Mobil Wie eine 31-Jährige Kinder über Müll aufklären will

Mit dem Bonnova-Mobil möchte Kaufhold in Zukunft Kitas, Schulen oder den Marktplatz besuchen, um über Themen wie Mülltrennung und Müllverwertung aufzuklären. Hierbei arbeitet sie in einem Team an neuen Lernkonzepten und einer spielerischen Herangehensweise. „Wir wollen den Menschen das Thema Abfallwende partizipativ und transparent beibringen“, erläutert sie. In einem an das E-Cargo-Rad aufsetzbaren Stauraum hat sie bereits in einer Kiste Spiele, Bücher oder Comics untergebracht. Auch ein leerer Jogurtbecher ist dort zu finden. „Ein Symbol für richtiges Mülltrennen“, erklärt sie mit dem Hinweis darauf, dass man zum Beispiel den Deckel von dem Becher trenne.