Plantage in Wohnhaus in Kessenich Männer erhalten Haftstrafen nach groß angelegtem Cannabis-Anbau in Bonn

Die Familien der zwei Angeklagten saßen aufgeregt im Saal des Bonner Landgerichts. Sie wollten endlich ihre Väter, ihre Lebenspartner wiedersehen, die seit dem 15. September vergangenen Jahres in Untersuchungshaft saßen und nun im Zellentrakt des Gerichtsgebäude darauf warteten, nach oben geführt zu werden. Doch alle mussten sich gedulden, denn kurz vor 14 Uhr, als die 10. Große Strafkammer ihr Urteil über die zwei Männer und einen dritten Angeklagten sprechen wollte, erklang ein auf- und abschwellender Warnton, so als fahre in der Ferne ein Krankenwagen mit eingeschalteter Sirene vorbei: Probealarm. Vorsitzender Richter Marc Eumann schickte alle Beteiligten nach draußen und vertagte den Verhandlungsbeginn um eine Stunde.