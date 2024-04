Bonner Stadtgarten Urweltmammutbaum soll Naturdenkmal sein

Mit dem Urweltmammutbaum steht in direkter Nähe zur Bonner Universität und dem Lenné-Haus in der Konviktstraße ein Nadelbaum, den Botaniker als „lebendes Fossil“ einstufen. Denn es ist davon auszugehen, dass die Ursprünge der Sorte Metasequoia glyptostroboides 60 Millionen Jahre zurückreichen. Überdies hat der Baum noch eine ideelle Bedeutung. Auf das eine wie das andere hat die Lenné-Gesellschaft nun hingewiesen und einen stärkeren Schutz gefordert. Hintergrund sind wohl auch Überlegungen der Universität eines Erweiterungsbaus an eben dieser Stelle.