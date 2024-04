Mutwillige Zerstörung Vandalismuspobleme in den Bonner Innenstadtkirchen

Die Fenster der Kirche St. Franziskus in der Adolfstraße sind mehrere Meter hoch und breit. Kunstvoll gestaltete Scheiben in rot mit Blumenmotiven. Sie hüllen die Kirche in der Altstadt in ein schummriges Licht. Was nicht ins Bild passt: Splitter und Löcher in den Scheiben. Diese stören die idyllische Ruhe in der Glaubenseinrichtung.