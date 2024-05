„Wo die Hütte brennt, sagen die Daten“ Vater fordert von Stadt Bonn Auswertung der Kita-Personalausfälle

Personalausfälle sind in vielen Kitas in Bonn Alltag und machen allen Beteiligten das Leben schwer. Sören Wallrodt ist Elternbeirat einer städtischen Kita mit viel Notbetreuung und fordert von der Stadt nun in einem Bürgerantrag mehr Datentransparenz zu den Personalausfällen in ihren Einrichtungen. „Die Ressourcen müssen dahin, wo die Hütte brennt. Und wo die Hütte brennt, sagen die Daten“, sagt er. Anhand der Daten könne man dann zielgerichtet Maßnahmen entwickeln.