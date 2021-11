Einsatz auf dem Venusberg : Brandgeruch in Altenheim ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen auf dem Venusberg im Einsatz. Foto: dpa/Robert Michael

Venusberg Am Sonntagmorgen war die Feuerwehr in Bonn auf dem Venusberg im Einsatz. In einem Altenheim hatte es Brandgeruch gegeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner einer Station mussten kurzzeitig evakuiert werden.



Von Christine Bähr

Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen wegen Brandgeruchs in einem Altenheim auf dem Venusberg in Bonn im Einsatz. Als die Einsatzkräfte am Heim am Haager Weg eintrafen, hatten die Pflegekräfte die angrenzende Station schon beinahe vollständig evakuiert, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr überprüfte daraufhin den fraglichen Bereich eines Technikraums unter dem Dach und trennte sicherheitshalber eine als Ursache für den Geruch vermutete Sat-Anlage vom Stromnetz. Danach kontrollierten die Einsatzkräfte zur Vorsicht die angrenzenden Bereiche.