Vorfall im Bus auf dem Venusberg : 81-Jähriger stirbt Monate nach Sturz - Polizei sucht Zeugen

Der Kiefernweg in Bonn. An der dortigen Bushaltestelle ist im vergangenen Dezember ein Senior gestürzt. (Archivfoto) Foto: Stefan Knopp

Bonn Ein Senior ist im Dezember nach einem Sturz beim Einsteigen in einen Bus verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nun ist der Mann dort gestorben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Sturzes.

Die Bonner Polizei sucht nach zwei Ersthelferinnen, die im vergangenen Dezember einem Senior nach einem Sturz in einem Bus auf dem Venusberg geholfen haben. Der 81-Jährige ist in der vergangenen Woche im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei nun mitteilte.

Demnach war der damals 80 Jahre alte Mann am 17. Dezember beim Einsteigen in einen Bus der Linie 632 an der Haltestelle Kiefernweg gestürzt. Zwei Frauen, die nicht näher beschrieben werden können, sollen dem Mann zur Hilfe geeilt sein. Rettungskräfte brachten den Verletzten schließlich in ein Krankenhaus, wo er vergangenen Freitag starb.