Uniklinik Bonn : Polizei bekommt anonymen Hinweis zu verdächtigem Gegenstand

Die Polizei ist derzeit an der Uniklinik Bonn im Einsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Am Montagmorgen war die Polizei an der Uniklinik Bonn auf dem Venusberg im Einsatz. Wie Robert Scholten, Pressesprecher der Polizei, am Montagmorgen dem GA auf telefonische Anfrage erläuterte, waren die Einsatzkräfte infolge eines anonymen Anrufs auf der Suche nach einem verdächtigen Gegenstand. Neben drei Sprengstoffspürhunden war dabei auch provisorisch ein Bombenentschärfer vor Ort.