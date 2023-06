Marode Technik Bonn verbaut drei Millionen Euro im Stadttheater

Die Stadt Bonn investiert in diesem Jahr rund drei Millionen Euro in ihre sanierungsbedürftigen Theatergebäude. Dabei handelt es sich allerdings nur um Akutmaßnahmen, hauptsächlich an der Werkstattbühne der Oper. Über eine umfassende Sanierung oder alternativ einen Neubau ist immer noch nicht entschieden. Planerische Vorarbeiten für einen entsprechenden Beschluss laufen zwar. Allerdings ist vor nächstem Jahr nicht mit dem Abschluss der nötigen Machbarkeitsstudie zu rechnen.