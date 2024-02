Verbot ab März Stadtwerke Bonn verbieten E-Scooter in Bahnen

Die Stadtwerke Bonn (SWB) sehen unter anderem deshalb genug Gründe dafür, die Mitnahme von E-Scootern in Bahnen zu verbieten. Fahrgäste dürfen daher ab Freitag, 1. März, keine E-Tretroller mehr in den Stadt- und Straßenbahnen mitnehmen. „Das Verbot erlässt SWB Bus und Bahn aus Sicherheitsgründen. Denn im Ausland, aber auch in Hamburg war es zu Akkubränden gekommen“, heißt es in einer Mitteilung am Montagmorgen. Die SWB setzen nach eigenen Angaben eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) um. In Bussen dürfen die E-Scooter weiter transportiert werden, da diese im Ernstfall schneller evakuiert werden könnten.