Streik im öffentlichen Dienst Angestellte von Hochschulen und Uniklinik ziehen durch Bonn

Am Donnerstag haben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bonn erneut gestreikt. Ein Teil der Streikteilnehmer, unter ihnen vor allem Hochschulangestellte, hatte sich um 10.30 Uhr am Hofgarten getroffen. Beschäftigte der Uniklinik versammelten sich zur gleichen Zeit auf dem Venusberg. Beide Gruppen trafen sich nach ihrem Protestmarsch durch die Stadt am Campus Poppelsdorf für eine gemeinsame Kundgebung.