Arbeitsniederlegung Verdi kündigt weiteren Warnstreik an der Bonner Uniklinik an

Wieder hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Donnerstag und Freitag die Mitarbeiter an den sechs nordrhein-westfälischen Universitätskliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster sowie am Justizkrankenhaus Fröndenberg zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Am Uniklinikum Bonn (UKB) hatten im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst in den vergangenen Tagen bereits mehr als hundert Menschen ihre Arbeit niedergelegt.