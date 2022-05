Nach Urabstimmung : Verdi weitet Streiks an der Bonner Uniklinik aus

In den vergangenen Monaten hatte Verdi immer mal wieder zu Warnstreiks auf dem Venusberg aufgerufen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Düsseldorf Die Beschäftigten an den sechs Uni-Kliniken in NRW verschärfen ihren Arbeitskampf. Auch für das Bonner Uniklinikum kündigt die Gewerkschaft Verdi Arbeitsniederlegungen an, die am Mittwoch zur Schließung von drei Stationen führen werden.

Verdi hat am Montagvormittag das Ergebnis einer Urabstimmung mitgeteilt. 98,31 Prozent der gewerkschaftliche organisierten Beschäftigen hätten für die Ausweitung des Streiks gestimmt, wie Verdi nach Angaben der Presseagentur dpa bei einer Pressekonferenz mitgeteilt hat. Vorangegangen war ein Ultimatum der Gewerkschaft, die die NRW-Landesregierung und den Arbeitgeberverband des Landes (AdL) aufgefordert hatten, innerhalb von 100 Tagen einen Tarifvertrag vorzulegen. Das Ultimatum lief zum 1. Mai aus.

Der Gewerkschaft geht es um einen Tarifvertrag „Entlastung“, der eine verbindliche Personalbemessung und bessere Ausbildungsbedingungen regeln soll. Vorausgegangen war eine wochenlange Kampagne „Notruf Entlastung NRW“. Laut Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt habe es zwar politische Signale für Verhandlungen, aber noch kein konkretes Angebot und keinen Vorschlag für einen Verhandlungstermin gegeben. „Wir sind jetzt nicht mehr in der Situation, dass wir zu Warnstreiks aufrufen, sondern zu richtigen Streiks“, sagte Schmidt.

Mittwoch sind drei Stationen geschlossen

Das bestätigte der für Bonn zuständige Gewerkschaftssekretär Arno Appelhoff. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hätten nun wage Andeutungen für ein Entgegenkommen gemacht, „die aber keinerlei Substanz haben – weder zu einem möglichen Inhalt noch zur Qualität“.

Appelhoff sagte, für Montag und Dienstag (2. und 3. Mai) seien Warnstreiks angekündigt. Er rechne aber höchstens mit geringfügigen Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb. An diesem Mittwoch würden mehr Beschäftigte in den ganztägigen Streik treten. Ab der Frühschicht würden drei Stationen geschlossen: eine dermatologische, eine chirurgische und eine Strahlentherapeutische. Schmidt hatte am Montagmorgen laut Agentur mitgeteilt, nach dem Ergebnis der Urabstimmung könnte es auch zu einem unbefristeten Ausstand kommen. Mit drei von sechs Uni-Kliniken wurden bereits „Notdienstvereinbarungen“ getroffen, darunter auch, so Appelhoff, mit dem UKB.

(ga/dpa)