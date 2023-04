Verein Anonymer Krankenschein Bonn Wenn Menschen sich die Krankenversicherung nicht leisten können

Wer krank ist, geht zum Arzt. Was für uns so selbstverständlich klingt, ist für einige Bonner lediglich eine Traumvorstellung. Viele Mitbürger leben ohne Krankenversicherung und dadurch mit vielen Sorgen und unbehandelten Krankheiten. Seit 2021 hilft ihnen der Verein Anonymer Krankenschein Bonn (AKSB). In der Clearingstelle des Vereins bekommen sie Zugang zu medizinischer Versorgung und eine Sozialberatung, um in Zukunft mit Krankenversicherung leben zu können. Doch in manchen Fällen sind auch den Beraterinnen die Hände gebunden. Nach mehr als einem Jahr nach der Eröffnung der Clearingstelle erzählen sie, wie schwer bis unmöglich es für Menschen ohne Papiere ist, legal in Deutschland zu leben.