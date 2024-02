Verein Ausbildung statt Abschiebung Jugendverein in Bonn hilft jungen Geflüchteten

„Ich sehe, dass sie sehr engagiert und sehr fleißig ist. Sie möchte die Ausbildung unbedingt schaffen, da sie sich ein Leben in Deutschland für sich und ihre Tochter aufbauen will. Das finde ich einfach unterstützenswert“, sagt Patin Do. Und auch Ehimen schätzt die intensive Zusammenarbeit, die täglich über Telefon oder persönlich stattfindet, sehr. „Sie ist ein netter Mensch, egal, was man braucht, sie versucht, immer eine Lösung zu finden. Ich habe keine Familie hier in Deutschland, deswegen ist sie wie eine Familie für mich.“ Ehimen und Do sind nur eines von vielen zukunftsweisenden Beziehungen, die sich über AsA gefunden haben. Der Verein steht letztlich nicht nur für eine Ausbildung, sondern auch Familie und Zukunft, statt einer Abschiebung.