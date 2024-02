Bonner Frankenbad Ruf nach einer Frankenbad-Projektgruppe in der Altstadt

Die Frankenbadfreunde fürchten um die Zukunft des sanierungsbedürftigen Hallenbads in der Altstadt. Stein des Anstoßes ist die Ankündigung der Stadtverwaltung, zunächst in Form einer Machbarkeitsstudie die „Sanierungsfähigkeit“ der Schwimmhalle prüfen zu wollen. Der Vorstand der Frankenbadfreunde zeigt sich „irritiert“, nachdem der aus seiner Feder stammende Bürgerantrag, die „dringend gebotene Sanierung des Baudenkmals spätestens in 2025“ zu beginnen, im Bürgerausschuss keine Mehrheit gefunden hat.