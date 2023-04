Demos am Karsamstag Vereine demonstrieren für Unterstützung der Ukraine in Bonn

Sie hielten Transparente mit Losungen wie „Mehr Panzer = weniger Tote“ und „Kein Sieg ohne schwere Waffen“ in die Höhe. Die Veranstalter - Ukrainer in Bonn e.V. und Osteuropaforum Bonn - hatten zwei große Putinfiguren mitgebracht, die vom Karnevalswagenbauer Jacques Tilly stammen. Eine davon zeigt den russischen Präsidenten beim Bad in einer Wanne voller Blut. „Wir haben die Figuren mit Unterstützung durch Düsseldorfer Freunde nach Bonn geholt“, sagte Mitorganisator Pavlo Frisch.